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Яскравий принт і дута сумка: Белла Хадід демонструє трендовий образ на кожен день

Автор: Lite

Белла Хадід показала новий стильний образ, який припав до душі її фанатам. Модель вибрала речі незвичайні і яскраві.

Фото Беллла запостила у своєму блозі мережі Instagram.

Белла Хадід зазвичай одна з перших демонструє модні новинки, які пізніше починають носити по всьому світу. Тому шанувальники люблять дивитися, що приготували для майбутнього сезону дизайнери. Цього разу Беллі теж є чим здивувати.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель позує в сірому топі з горловиною, а також штанах, які відрізняють дві особливості: яскравий принт і низька посадка. Останнім часом більшість модниць показували переважно високу. Також лук не обійшовся без сріблястих кросівок, які відмінно підходили до топу, і без ультрамодного сумки. Белла вибрала варіант від Marc Jacobs, який заслуговує особливої уваги. Вона підібрала дуту світло-сіру сумку з двома ручками: зручний і комфортний варіант на кожен день.

"Ох, Белла, я люблю і обожнюю тебе", "Боже, ці штани", "Чудова", "Ти просто королева", "Неймовірна", "Супер", - пишуть їй фанати.

Раніше Белла захопила мережу вечірніми спокусливими образами.

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Новини України модамодель
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