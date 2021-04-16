Яскравий принт і дута сумка: Белла Хадід демонструє трендовий образ на кожен день

Белла Хадід зазвичай одна з перших демонструє модні новинки, які пізніше починають носити по всьому світу. Тому шанувальники люблять дивитися, що приготували для майбутнього сезону дизайнери. Цього разу Беллі теж є чим здивувати.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель позує в сірому топі з горловиною, а також штанах, які відрізняють дві особливості: яскравий принт і низька посадка. Останнім часом більшість модниць показували переважно високу. Також лук не обійшовся без сріблястих кросівок, які відмінно підходили до топу, і без ультрамодного сумки. Белла вибрала варіант від Marc Jacobs, який заслуговує особливої уваги. Вона підібрала дуту світло-сіру сумку з двома ручками: зручний і комфортний варіант на кожен день.

"Ох, Белла, я люблю і обожнюю тебе", "Боже, ці штани", "Чудова", "Ти просто королева", "Неймовірна", "Супер", - пишуть їй фанати.