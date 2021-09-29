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Яркое платье и лодочки с принтом: королева Летиция показала стильный образ на выход

Автор: Ольга Турчаникова

В Мадриде вчера состоялся прием президента Анголы и его супруги - Жуана Лоренсу и Аны Диас Лоуренсу. Король Филипп и королева Летиция к официальному событию подготовились тщательно.

Для гостей был устроен званый обед в королевском дворце. А сама королева Летиция выбрала женственный наряд, не изменив своему вкусу.

Королева Летиция, как признанная икона стиля, вновь выбрала элегантное платье модного оттенка - ярко-розовый в этом сезоне представлен во многих коллекциях. Платье от испанского бренда Moisés Nieto выглядело просто и стильно, а сидело и вовсе идеально. Длина миди, рукава три четверти и приталенный силуэт отлично подчеркнули совершенную фигуру испанской королевы.

Дополнили наряд 49-летней знаменитости туфли со змеиным принтом, серьги с бриллиантами и крупное золотое кольцо. Если вы в поиске модных сочетаний для вечернего выхода, то на этот образ точно стоит обратить внимание!

Королева Летиция в новом образе (фото: Getty Images)

Ранее королева демонстрировала трендовый аутфит. Она появилась в модном брючном костюме самого актуального оттенка осени.

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