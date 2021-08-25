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Роскошная: беременная Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в облегающем наряде

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США, Среда 25 августа 2021 21:22
Роскошная: беременная Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в облегающем наряде Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузи Хантингтон-Уайтли не так давно объявила миру о второй беременности. Теперь ее образы для деловых встреч и романтичных вечеров разбавлены нарядами для будущих мам. И они выходят не менее соблазнительными. Вдохновляемся!

Новый пост супермодель посвятила луку для выхода в свет.

Роузи показала два фото, сделанных перед выходом. Первое из них - со спины, чтобы продемонстрировать необычный вырез белоснежного облегающего платья. В таком ракурсе сложно поверить, что 34-летняя звезда беременна. Фигура девушки совершенно не изменилась. А вот на втором снимке заметен уже достаточно большой животик. Роузи накинула сверху на платье серый пиджак-оверсайз, чтобы сделать лук более строгим. Аутфит дополнили крупные серебристые серьги. Волосы она уложила на прямой пробор, выпрямив их до глянцевого блеска. А в макияже предпочла выразительные и чувственные оттенки. Получилось, как всегда - невероятно стильно и соблазнительно.

Роскошная: беременная Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в облегающем наряде

Роскошная: беременная Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в облегающем нарядеРоузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, недавно Роузи сделала подборку из разнообразных образов, которую можно смело применять для будущей осени. В более прохладную погоду легко заменить обувь на ботинки и ботильоны, а рубашки - на жакеты и пиджаки. Берем на заметку!

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