Розкішна: вагітна Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала фігуру в облягаючому вбранні

Роузі Хантінгтон-Уайтлі не так давно оголосила світу про другу вагітність. Тепер її образи для ділових зустрічей і романтичних вечорів розбавлені вбраннями для майбутніх мам. І вони виходять не менш спокусливими. Надихаємося!

Роузі показала два фото, зроблених перед виходом. Перше з них - зі спини, щоб продемонструвати незвичайний виріз білосніжної облягаючої сукні. У такому ракурсі складно повірити, що 34-річна зірка вагітна. Фігура дівчини абсолютно не змінилася. А ось на другому знімку помітний вже досить великий животик. Роузі накинула зверху на сукню сірий піджак-оверсайз, щоб зробити лук більш суворим. Аутфіт доповнили великі сріблясті сережки. Волосся вона уклала на прямий проділ, випрямивши його до глянцевого блиску. А в макіяжі обрала виразні і чуттєві відтінки. Вийшло, як завжди - неймовірно стильно і спокусливо.