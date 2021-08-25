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Розкішна: вагітна Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала фігуру в облягаючому вбранні

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США, Середа 25 серпня 2021 21:22
Розкішна: вагітна Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала фігуру в облягаючому вбранні Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузі Хантінгтон-Уайтлі не так давно оголосила світу про другу вагітність. Тепер її образи для ділових зустрічей і романтичних вечорів розбавлені вбраннями для майбутніх мам. І вони виходять не менш спокусливими. Надихаємося!

Новий пост супермодель присвятила луку для виходу в світ.

Роузі показала два фото, зроблених перед виходом. Перше з них - зі спини, щоб продемонструвати незвичайний виріз білосніжної облягаючої сукні. У такому ракурсі складно повірити, що 34-річна зірка вагітна. Фігура дівчини абсолютно не змінилася. А ось на другому знімку помітний вже досить великий животик. Роузі накинула зверху на сукню сірий піджак-оверсайз, щоб зробити лук більш суворим. Аутфіт доповнили великі сріблясті сережки. Волосся вона уклала на прямий проділ, випрямивши його до глянцевого блиску. А в макіяжі обрала виразні і чуттєві відтінки. Вийшло, як завжди - неймовірно стильно і спокусливо.

Розкішна: вагітна Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала фігуру в облягаючому вбранні

Розкішна: вагітна Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала фігуру в облягаючому вбранніРоузі Хантінгтон-Уайтлі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, нещодавно Роузі зробила добірку з різноманітних образів, яку можна сміливо застосовувати для майбутньої осені. У більш прохолодну погоду легко замінити взуття на черевики і ботильйони, а сорочки - на жакети і піджаки. Беремо на замітку!

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