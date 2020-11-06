Роскошная: полуобнаженная Ирина Шейк блистает на обложке глянца

Модель представила новую работу

Ирина Шейк стала героиней декабрьского номера известного глянцевого журнала VOGUE Germany. Модель на очередной обложке предстала в роскошном наряде. Платье, украшенное блестками от Dolce & Gabbana, под которым просвечивало нижнее белье, выглядело празднично и соблазнительно одновременно. То что надо для предстоящего сезона новогодних торжеств и вечеринок. Образ дополнили макияж с легкими smoky eyes и мокрая укладка.

Ирина на новой обложке (фото: instagram.com/voguegermany)

"Ирина Шейк - это девушка с обложки нашего нового декабрьского номера, который (помимо прочего!) посвящен теме того, как сделать себя и других счастливыми в этом году. В интервью Ирина Шейк рассказала нам, что является для нее ключом к счастью, как она находила больше благодарности во время изоляции и почему в России говорят, что одежда не создает людей…", - заинтриговали создатели съемки.

В сети на новую обложку модели отреагировали бурно. "Она совершенна", "Прекрасна", "как красиво", "Я уже хочу этот номер", - пишут фанаты журнала под постом в сети Instagram.

Напомним, ранее Ирина Шейк демонстрировала свою идеальную фигуру, примерив ультракороткие шорты. Модель не отказывает себе в мини даже в осеннюю непогоду.