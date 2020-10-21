Полностью голая Ирина Шейк восхитила совершенным телом на обложке известного глянца
Звезда снялась для Vogue Czechoslovakia
Ирина Шейк стала героиней нового номера чехословацкой версии Vogue. Звезда предстала на обложке полностью обнаженной, прикрыв только голую грудь и зону бикини. Волосы ей собрали в гладкую укладку, макияж сделали выразительным, а все тело покрыли автозагаром, сделав его невероятно соблазнительным. Звезда стоит на пьедестале, словно статуя, глядя дерзко в камеру.
Ирина для новой фотосесии полностью разделась (фото: instagram.com/vogueczechoslovakia)
"Дом по-прежнему является частным местом, или он становится общественным с каждым звонком Zoom, посредством которого мы приглашаем друг друга в гости? У нас есть возможность посмотреть, чего бы мы раньше не добились. А другие видят нас так, как никогда нас не видели. Насколько далеко вы готовы отпустить других? Девушка с обложки нашего нового номера Ирина Шейк приветствует вас в штаб-квартире #Versace в Милане. Ключ под ковриком", – написали на странице журнала в Instagram.
Донателла Верчаче и Ирина Шейк - давние подруги (фото: instagram.com/irinashayk)
Там же появилось еще несколько фото с данной съемки. Ирина предстала вновь обнаженной: модель лежит в роскошной постели среди подушек и одеял с фирменным принтом марки. Поклонники модели отреагировали на жаркие фото весьма бурно. Они оценили совершенное тело, а также стильную съемку, написал много похвальных комментариев.
Напомним, ранее Ирина Шейк продемонстрировала сдержанный осенний образ в приглушенных тонах.