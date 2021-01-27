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Роскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым безупречным образом на каждый день

Новина українською → США, Среда 27 января 2021 17:57
Роскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым безупречным образом на каждый день Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли - источник вдохновения для всех, кто обожает стильные образы с акцентом на лаконичность. 33-летняя модель недавно продемонстрировала, какой свитер украсит любой гардероб. А после выложила в сеть новый лук в своих любимых пастельных тонах.

"Жемчужно-белый", - написала Роузи под серией снимков, сделанных в их с Джейсоном Стетхэмом особняке. Модель в этот раз укуталась в белую накидку крупной вязки, которая отлично гармонировала с жемчужными серьгами-пусетами и заколкой молочного оттенка.

Роскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым безупречным образом на каждый деньРоскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым безупречным образом на каждый деньРоскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым безупречным образом на каждый деньРоскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым безупречным образом на каждый деньРоскошная простота: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым безупречным образом на каждый деньРоузи обожает роскошные и простые образы (фото: instagram.com/rosiehw)

Отдельного внимания заслуживает макияж признанной бьюти-иконы. Роузи сделала один из беспроигрышных вариантов для девушек ее цветотипа: безупречный тон кожи, покрытой слегка бронзатором, выразительные брови, розовые губы и нейтральные глаза, которые модель оставила не накрашенными.

С волосами Хантингтон-Уайтли также постаралась. Они окрашены самой модной техникой: стилист оставил натуральный оттенок Роузи, но добавил светлые пряди у лица и по периметру роста волос. Спутываясь с основной массой, эти блики создают эффект натуральной блондинки, при этом волосы не страдают от обесцвечивания.

"Пастельный никогда не выглядел лучше", "Это любовь", "Ангел", "Так красива", "Восхитительна", "Ты такая нежная", "Вау", "Как можно быть такой идеальной?", - отозвались фанаты Роузи.

Не так давно молодая мама показала новые фото подросшего сына.

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Новости Украины Мода мода модель Джейсон Стетхэм Роузи Хантингтон-Уайтли
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