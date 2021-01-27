ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим бездоганним луком на кожен день

Новость на русском → США, Середа 27 січня 2021 17:57
Розкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим бездоганним луком на кожен день Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі - джерело натхнення для всіх, хто обожнює стильні образи з акцентом на лаконічність. 33-річна модель нещодавно продемонструвала, який светр прикрасить будь-який гардероб. А після виклала в мережу новий лук в своїх улюблених пастельних тонах.

"Перлинно-білий", - написала Роузі під серією знімків, зроблених в їх з Джейсоном Стетхемом особняку. Модель цього разу укуталась в білу накидку крупної в'язки, яка чудово гармоніювала з перловими сережками-пусетами і заколкою молочного відтінку.

Розкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим бездоганним луком на кожен деньРозкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим бездоганним луком на кожен деньРозкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим бездоганним луком на кожен деньРозкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим бездоганним луком на кожен деньРозкішна простота: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим бездоганним луком на кожен деньРоузі обожнює розкішні і прості образи (фото: instagram.com/rosiehw)

Окремої уваги заслуговує макіяж визнаної ікони краси. Роузі зробила один з безпрограшних варіантів для дівчат її кольоротипи: бездоганний тон шкіри, покритої злегка бронзатором, виразні брови, рожеві губи і нейтральні очі, які модель залишила не нафарбованими.

З волоссям Хантінгтон-Уайтлі також постаралася. Вони пофарбовані наймоднішою технікою: стиліст залишив натуральний відтінок Роузі, але додав світлі пасма біля обличчя і по периметру росту волосся. Спутуючи з основною масою, ці відблиски створюють ефект натуральної блондинки, при цьому волосся не страждає від фарби.

"Пастельний ніколи не виглядав краще", "Це любов", "Ангел", "Так красива", "Чудова", "Ти така ніжна", "Вау", "Як можна бути такою ідеальною?", - відгукнулися фанати Роузі.

Не так давно молода мама показала нові фото сина, що помітно підріс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода модель Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Масова вакцинація буде згідно з планом: Степанов про прогноз The Economist
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Масова вакцинація буде згідно з планом: Степанов про прогноз The Economist