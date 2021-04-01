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Роскошная женщина: 63-летняя Шэрон Стоун блистает в откровенных образах для глянца

Автор: Lite

Шэрон Стоун продолжает удивлять публику. Актриса, которой в этом году исполнилось 63, снялась для очередной глянцевой обложки. И продолжила говорить на острые темы, которые подняла в своей книге The Beauty of Living Twice.

Фотосессия из мартовского номера, которая теперь доступна онлайн, получилась весьма горячей. Снимками звезды можно полюбоваться как в блоге самой Стоун, так и на официальной странице журнала L’Officiel Paris.

Шэрон Стоун позирует в стильных и порой - довольно откровенных - нарядах. Она надела блестящее вечернее платье, расшитое пайетками, соблазнительное коктейльное, в котором сидит на берегу океана, полупрозрачное черное… Актриса и модель выглядит намного моложе реального возраста, и своим цветущим внешним видом вновь вызвала восторг в сети.

Шэрон Стоун для известного глянца (фото: instagram.com/lofficielparis)

Также она рассказала о своей жизни и стремлениях. Сейчас в приоритете звезды воспитание детей: с 20-летним Роаном, 15-летним Лэрдом и 14-летним Куинном актриса сейчас живет. По словам звезды, она чувствует себя абсолютно счастливой даже после всех кризисов, которые пережила.

О них голливудская дива в подробностях рассказала в своей книге, которая только что увидела свет. Оказывается, Шэрон подвергалась насилию со стороны родного дедушки, а после столкнулась с домогательствами в профессиональной деятельности. Также она поведала о сложном периоде болезни и восстановления. А еще о том, как без ее ведома ей увеличили грудь на пару размеров…

Ранее мы писали, что Стоун показала, какие вещи носит в реальной жизни.

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Новости Украины актрисамодамодельШэрон Стоун
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