Розкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блищить у відвертих образах для глянцю

Шерон Стоун позує в стильних і часом - доволі відвертих - вбраннях. Вона одягла блискуче вечірнє плаття, розшите паєтками, спокусливе коктейльне, в якому сидить на березі океану, напівпрозоре чорне... Актриса і модель виглядає набагато молодше реального віку, і своїм квітучим зовнішнім виглядом знову викликала захоплення в мережі.

Шерон Стоун для відомого глянцю (фото: instagram.com/lofficielparis)

Також вона розповіла про своє життя і прагнення. Зараз в пріоритеті зірки виховання дітей: з 20-річним Роаном, 15-річним Лердом і 14-річним Куїнном актриса зараз живе. За словами зірки, вона відчуває себе абсолютно щасливою навіть після всіх криз, які пережила.

Про них голлівудська діва в подробицях розповіла у своїй книзі, яка щойно побачила світ. Виявляється, Шерон піддавалася насильству з боку рідного діда, а після зіткнулася з домаганнями у професійній діяльності. Також вона розповіла про складний період хвороби і відновлення. А ще - про те, як без її відома їй збільшили груди на кілька розмірів...