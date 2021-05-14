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Роскошная женщина: 63-летняя Шэрон Стоун блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье

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США, Пятница 14 мая 2021 18:24
Роскошная женщина: 63-летняя Шэрон Стоун блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье Шэрон Стоун (фото: film.ru)
Автор: Lite

63-летняя Шэрон Стоун стала гостьей шоу Джеймса Кордена Late Late Show. В эфире голливудская актриса появилась роскошном наряде, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Фото с проекта актриса запостила у себя в блоге.

Шэрон Стоун в который раз доказала, что выглядеть роскошном можно в любом возрасте. 63-летняя актриса появилась на программе в ярко-желтом платье Dolce & Gabbana на одно плечо с ассиметричным низом. Дополнили его чокер с крупным цветком, золотой браслет, а также утонченные босоножки на шпильках. Выглядела она невероятно счастливой и по-прежнему молодой. Своим видом она просто покорила своих фанатов.

Роскошная женщина: 63-летняя Шэрон Стоун блеснула стройной фигурой в соблазнительном платьеРоскошная женщина: 63-летняя Шэрон Стоун блеснула стройной фигурой в соблазнительном платьеАктриса все так же прекрасна (фото: instagram.com/sharonstone)

"Ты такая красивая", "О боже, ты не меняешься", "Вау", "Ты супер", "Твой наряд просто огонь", "Благословенная", "Шэрон, ты лучшая", "Удивительная, как всегда", - пишут ей поклонники в блоге.

Разговор в основном был посвящен выходу автобиографической книги The Beauty of Living Twice, в которой звезда откровенно рассказала о многих интимных подробностях своей жизни.

Ранее Шэрон Стоун блеснула точеной фигурой в съемке для глянца.

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