Роскошная женщина: 63-летняя Шэрон Стоун блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье

Шэрон Стоун в который раз доказала, что выглядеть роскошном можно в любом возрасте. 63-летняя актриса появилась на программе в ярко-желтом платье Dolce & Gabbana на одно плечо с ассиметричным низом. Дополнили его чокер с крупным цветком, золотой браслет, а также утонченные босоножки на шпильках. Выглядела она невероятно счастливой и по-прежнему молодой. Своим видом она просто покорила своих фанатов.

Актриса все так же прекрасна (фото: instagram.com/sharonstone)

"Ты такая красивая", "О боже, ты не меняешься", "Вау", "Ты супер", "Твой наряд просто огонь", "Благословенная", "Шэрон, ты лучшая", "Удивительная, как всегда", - пишут ей поклонники в блоге.

Разговор в основном был посвящен выходу автобиографической книги The Beauty of Living Twice, в которой звезда откровенно рассказала о многих интимных подробностях своей жизни.