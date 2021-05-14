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Розкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блиснула стрункою фігурою в спокусливій сукні

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США, П'ятниця 14 травня 2021 18:24
Розкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блиснула стрункою фігурою в спокусливій сукні Шерон Стоун (фото: film.ru)
Автор: Lite

63-річна Шерон Стоун стала гостею шоу Джеймса Кордена Late Late Show. В ефірі голлівудська актриса з'явилася розкішному вбранні, що підкреслило всі достоїнства її фігури.

Кілька фото з проекту актриса запостила у себе в блозі.

Шерон Стоун вкотре довела, що виглядати розкішному можна в будь-якому віці. 63-річна актриса з'явилася на програмі в яскраво-жовтій сукні Dolce & Gabbana на одне плече з асиметричним низом. Доповнили її чокер з великою квіткою, золотий браслет, а також витончені босоніжки на шпильках. Виглядала вона неймовірно щасливою і, як і раніше, - молодою. Своїм виглядом вона просто підкорила своїх фанатів.

Розкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блиснула стрункою фігурою в спокусливій сукніРозкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блиснула стрункою фігурою в спокусливій сукніАктриса все так само прекрасна (фото: instagram.com/sharonstone)

"Ти така красива", "О боже, ти не змінюєшся", "Вау", "Ти супер", "Твій образ просто вогонь", "Благословенна", "Шерон, ти найкраща", "Дивовижна, як завжди", - пишуть їй шанувальники в блозі.

Розмова в основному була присвячена виходу автобіографічної книги The Beauty of Living Twice, в якій зірка відверто розповіла про багато інтимних подробиць свого життя.

Раніше Шерон Стоун блиснула витонченою фігурою у зйомці для глянцю.

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