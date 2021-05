Розкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блиснула стрункою фігурою в спокусливій сукні

Шерон Стоун вкотре довела, що виглядати розкішному можна в будь-якому віці. 63-річна актриса з'явилася на програмі в яскраво-жовтій сукні Dolce & Gabbana на одне плече з асиметричним низом. Доповнили її чокер з великою квіткою, золотий браслет, а також витончені босоніжки на шпильках. Виглядала вона неймовірно щасливою і, як і раніше, - молодою. Своїм виглядом вона просто підкорила своїх фанатів.

Актриса все так само прекрасна (фото: instagram.com/sharonstone)

"Ти така красива", "О боже, ти не змінюєшся", "Вау", "Ти супер", "Твій образ просто вогонь", "Благословенна", "Шерон, ти найкраща", "Дивовижна, як завжди", - пишуть їй шанувальники в блозі.

Розмова в основному була присвячена виходу автобіографічної книги The Beauty of Living Twice, в якій зірка відверто розповіла про багато інтимних подробиць свого життя.