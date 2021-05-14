Роскошная женщина: 63-летняя Шэрон Стоун блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье

63-летняя Шэрон Стоун стала гостьей шоу Джеймса Кордена Late Late Show. В эфире голливудская актриса появилась роскошном наряде, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.
Фото с проекта актриса запостила у себя в блоге.
Шэрон Стоун в который раз доказала, что выглядеть роскошном можно в любом возрасте. 63-летняя актриса появилась на программе в ярко-желтом платье Dolce & Gabbana на одно плечо с ассиметричным низом. Дополнили его чокер с крупным цветком, золотой браслет, а также утонченные босоножки на шпильках. Выглядела она невероятно счастливой и по-прежнему молодой. Своим видом она просто покорила своих фанатов.
"Ты такая красивая", "О боже, ты не меняешься", "Вау", "Ты супер", "Твой наряд просто огонь", "Благословенная", "Шэрон, ты лучшая", "Удивительная, как всегда", - пишут ей поклонники в блоге.
Разговор в основном был посвящен выходу автобиографической книги The Beauty of Living Twice, в которой звезда откровенно рассказала о многих интимных подробностях своей жизни.
Ранее Шэрон Стоун блеснула точеной фигурой в съемке для глянца.