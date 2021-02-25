Роузи Хантингтон-Уайтли показала, какой костюм-тройку стоит приобрести этой весной

Роузи Хантингтон-Уайтли давно не радовала фанатов своими стильными образами. И вот - очередной из них. 33-летняя модель и икона стиля показала, как носить костюм-тройку, который этой весной на пике популярности.

В своем блоге Instagram она запостила целую галерею фото в данном образе, просто покорив своих поклонников.

Роузи Хантингтон-Уайтли надела серые спортивные брюки, зауженные книзу, топ с горловиной, который оголил живот, а сверху накинула широкую кофту на пуговицах. Все вещи из коллекции BAZILIKA сшиты из серого трикотажного материала, который будет очень комфортным в носке.

Роузи в новом костюме (фото: instagram.com/rosiehw)

Образ Роузи дополнила лаконичными украшениями. Макияж сделала с яркими губами, тщательно прокрашенными бровями, а также стрелками и песочными тенями на веках. Последний штрих - убранные в пучок на затылке волосы. Получилось необычайно стильно! Берем на заметку весной.