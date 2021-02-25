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Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, який костюм-трійку варто придбати цієї весни

Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі давно не радувала фанатів своїми стильними образами. І ось - черговий з них. 33-річна модель і ікона стилю показала, як носити костюм-трійку, який цієї весни на піку популярності.

У своєму блозі Instagram вона запостила цілу галерею фото в даному образі, просто підкоривши своїх шанувальників.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі вдягла сірі спортивні штани, завужені донизу, топ з горловиною, який оголив живіт, а зверху накинула широку кофту на гудзиках. Всі речі з колекції BAZILIKA зшиті з сірого трикотажного матеріалу, який буде дуже комфортним при носінні.

Роузі в новому костюмі (фото: instagram.com/rosiehw)

Образ Роузі доповнила лаконічними прикрасами. Макіяж зробила з яскравими губами, ретельно прокрашенними бровами, а також стрілками і тінями пісочного відтінку на повіках. Останній штрих - прибране в пучок на потилиці волосся. Вийшло надзвичайно стильно! Беремо до уваги навесні.

Раніше ми довідалися, як Роузі доглядає за своїм розкішним волоссям.

А також ми писали про те, що модель вперше показала обличчя єдиного сина.

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Новини України модамодельРоузі Хантінгтон-Уайтлі
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