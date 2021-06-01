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Роузи Хантингтон-Уайтли в соблазнительном вечернем платье отправилась на свидание

Новина українською →
США, Вторник 01 июня 2021 20:34
Роузи Хантингтон-Уайтли в соблазнительном вечернем платье отправилась на свидание Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала новую серию фото, на которых продемонстрировала необычный способ носить маленькое черное платье.

Пост знаменитости, который она выложила в своем блоге, носил романтичный характер и собрал массу лайков и комментариев.

Роузи Хантингтон-Уайтли обожает светлые лаконичные образы, которые выбирает как для офиса, так и для прогулок. А потому ее новый выход в свет стал приятным контрастом. Она надела вечернюю классику - маленькое черное платье. Только выбрала необычную его версию, с широкими рукавами и закрытым верхом.

Роузи Хантингтон-Уайтли в соблазнительном вечернем платье отправилась на свиданиеРоузи Хантингтон-Уайтли в соблазнительном вечернем платье отправилась на свидание

Роузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Наряд одна из самых знаменитых моделей в мире выбрала и экс-"ангел" "Victoria's Secret" дополнила прической в духе известного бренда. Волосы были уложены в крупные локоны и подкручены от лица. А макияж выполнен в натуральных бежево-коричневых оттенках.

"Столик на двоих", - написала Роузи, показав роскошный ресторан. По всей видимости, модель отправилась на свидание с возлюбленным и отцом своего ребенка - голливудским актером Джейсоном Стетхэмом.

Ранее Роузи показала роскошный летний образ для жарких дней.

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