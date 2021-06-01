Роузи Хантингтон-Уайтли в соблазнительном вечернем платье отправилась на свидание

Роузи Хантингтон-Уайтли обожает светлые лаконичные образы, которые выбирает как для офиса, так и для прогулок. А потому ее новый выход в свет стал приятным контрастом. Она надела вечернюю классику - маленькое черное платье. Только выбрала необычную его версию, с широкими рукавами и закрытым верхом.

Роузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Наряд одна из самых знаменитых моделей в мире выбрала и экс-"ангел" "Victoria's Secret" дополнила прической в духе известного бренда. Волосы были уложены в крупные локоны и подкручены от лица. А макияж выполнен в натуральных бежево-коричневых оттенках.

"Столик на двоих", - написала Роузи, показав роскошный ресторан. По всей видимости, модель отправилась на свидание с возлюбленным и отцом своего ребенка - голливудским актером Джейсоном Стетхэмом.