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Рваные джинсы и белая рубашка: Дженнифер Лопес показала стильный образ на лето

Автор: Lite

Дженнифер Лопес сейчас в Доминикане, где проходят съемки ее нового фильма. Поэтому наряды 51-летней звезды в ее блоге стали уже по-настоящему летними.

Вдохновляемся новым стильным образом, который этим летом нужен каждой моднице.

Дженнифер Лопес обожает белый цвет, которого многие избегают из-за его непрактичности и способности придавать фигуре лишние объемы. Но певице с ее точеным силуэтом это не грозит. Новый лук она составила на основе светлых вещей, умело соединив их и дополнив аксессуарами. Срочно повторить!

Дженнифер Лопес покорила сеть красотой и стилем (фото: instagram.com/jlo)

Лопес выбрала белые джинсы с высокой посадкой, необработанным краем и прорезями на коленях. А дополнила их летней классической белой рубашкой свободного кроя, которую завязала узлом на талии. Такой наряд отлично подчеркнул золотистый загар, который успела приобрести кожа вечно молодой звезды.

Дженнифер сделала макияж с коричневыми smoky и бежевой помадой, а волосы уложила ультрамоднымт пляжными волнами. Романтичная нотка - белоснежный цветок, который знаменитость вплела в локоны - отлично связал между собой все детали лука.

Дженнифер позирует с милой именной чашечкой кофе, украшенной буквой J, и выглядит невероятно счастливой. Что ж, похоже, недавнее расставание с Алексом Родригесом певица переживает нормально.

Напомним, Дженнифер и Алекс делали все возможное, чтобы спасти отношения, но ничего не вышло. Хотя, по слухам, Родригес все еще надеется вернуть расположение бывшей возлюбленной.

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Новости Украины Дженнифер Лопес
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