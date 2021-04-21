Рвані джинси і біла сорочка: Дженніфер Лопес показала стильний образ на літо

Дженніфер Лопес обожнює білий колір, якого багато хто уникає через його непрактичність і здатність надавати фігурі зайві обсяги. Але співачці з її витонченими формами це не загрожує. Новий лук вона склала на основі світлих речей, вміло з'єднавши їх і доповнивши аксесуарами. Терміново повторити!

Дженніфер Лопес підкорила мережу красою і стилем (фото: instagram.com/jlo)

Лопес вибрала білі джинси з високою посадкою, необробленим краєм і прорізами на колінах. А доповнила їх літньою класичною білою сорочкою вільного крою, яку зав'язала вузлом на талії. Таке вбрання відмінно підкреслило золотаву засмагу, якої встагла набути шкіра вічно молодої зірки.

Дженніфер зробила макіяж з коричневими smoky і бежевою помадою, а волосся уклала ультрамодним пляжними хвилями. Романтична нотка - білосніжна квітка, яку знаменитість вплела в локони - відмінно пов'язала між собою всі деталі лука.

Співачка позує з милою іменною чашкою кави, прикрашеною буквою J, і виглядає неймовірно щасливою. Що ж, схоже, недавній розрив з Алексом Родрігесом красуня переживає нормально.