Рыбацкие сапоги и стильный блейзер: Уиллем Дефо позирует для Interview magazine

В разговоре речь шла о новых работах 66-летнего актера, амбициях и постоянной занятости, отношениях с такой же вечно занятой женой, йоге и животных Дефо, а также о том, как актер соскучился по театру и не умеет давать интервью.

Уиллем Дефо признался, что ему комфортнее оставаться человеком, который все еще работает над собой, и не превращаться в одного из тех ребят, которые уже добрались до вершины и спокойно на ней отдыхают.

"Мне это нравится. Я все еще не там, не на вершине. Меня там нет, я везде и нигде. Что я могу сказать? Я думаю, люди были бы удивлены тем, что я более известен за границей, чем в родных Штатах.

Я люблю принимать участие в "непопулярных" фильмах, которые часто даже не выходят в прокат в Штатах, но в некоторых местах они конкурируют с голливудскими фильмами.

Мне нравится быть художником-подмастерьем, я не хочу быть вознесенным на пъедестал или чтобы мне ставили памятник, я хочу расти и меняться".

Дефо – многогранная личность (фото: interviewmagazine.com)