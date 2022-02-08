Рыбацкие сапоги и стильный блейзер: Уиллем Дефо позирует для Interview magazine

Голливудский актер, звезда "Французского вестника", "Отеля "Гранд Будапешт", "Человека-паука" и многих других фильмов, порадовал свежим фотосетом.
Уиллем Дефо дал интервью специально для Interview magazine.
Стильный наряд актера для новой фотосессии восхитил поклонников не меньше, чем сам разговор с Марком Руффало: стилисты подобрали Дефо рыбацкие сапоги от Maison Margiela и брюки и блейзер – от Balenciaga.
В разговоре речь шла о новых работах 66-летнего актера, амбициях и постоянной занятости, отношениях с такой же вечно занятой женой, йоге и животных Дефо, а также о том, как актер соскучился по театру и не умеет давать интервью.
Уиллем Дефо признался, что ему комфортнее оставаться человеком, который все еще работает над собой, и не превращаться в одного из тех ребят, которые уже добрались до вершины и спокойно на ней отдыхают.
"Мне это нравится. Я все еще не там, не на вершине. Меня там нет, я везде и нигде. Что я могу сказать? Я думаю, люди были бы удивлены тем, что я более известен за границей, чем в родных Штатах.
Я люблю принимать участие в "непопулярных" фильмах, которые часто даже не выходят в прокат в Штатах, но в некоторых местах они конкурируют с голливудскими фильмами.
Мне нравится быть художником-подмастерьем, я не хочу быть вознесенным на пъедестал или чтобы мне ставили памятник, я хочу расти и меняться".
Дефо – многогранная личность (фото: interviewmagazine.com)
Раньше Канье Уэст удалил из Instagram все посты с Ким Кардашьян и детьми, обвинив ее в клевете.