Рибальські чоботи та стильний блейзер: Віллем Дефо позує для Interview magazine

У розмові йшлося про нові роботи 66-річного актора, амбіції і постійну зайнятість, стосунки з такою ж вічно зайнятою дружиною, йогу і тварин Дефо, а також про те, як актор скучив за театром і не вміє давати інтерв'ю.

Віллем Дефо зізнався, що йому комфортніше залишатися людиною, яка все ще працює над собою, і не перетворюватися на одного з тих хлопців, які вже дісталися вершини і спокійно на ній відпочивають.

"Мені це подобається. Я все ще не там, не на вершині. Мене там немає, я скрізь і ніде. Що я можу сказати? Я думаю, люди були б здивовані тим, що я більш відомий за кордоном, ніж у рідних Штатах.

Я люблю брати участь у "непопулярних" фільмах, які часто навіть не виходять у прокат у Штатах, але у деяких місцях вони конкурують із голлівудськими фільмами.

Мені подобається бути художником-підмайстром, я не хочу бути піднесеним на п'єдестал або щоб мені ставили пам'ятник, хочу рости і змінюватися".

Дефо – багатогранна особистість (фото: interviewmagazine.com)