Ничего лишнего: стилист рассказала, что взять с собой в чемодан в отпуск
Анна Пономаренко (instagram.com/annponka_stylist/)
Лето - любимая многими жаркая пора отпусков! Как приятно собирать вещи в долгожданную поездку! Но иногда, собирая чемодан, берешь совершенно неуместные на море вещи, а вот самое главное и нужное, вроде очков и кепки, остается дома. Бывает?
Стилист Анна Пономаренко в своем Instagram рассказала о своем списке вещей, которые она складывает в чемодан перед отпуском. Сверяемся!
Как подобрать образы на отпуск и собрать эффективный чемодан на лето
- Все самое тяжелое и объемное везу на себе. Надо взять кроссовки - еду в них. Головные уборы тоже на себе или в сумке / рюкзаке, который всегда со мной;
- всегда беру с собой белую рубашку. Сезон и место поездки не важны, пригодится всегда. Не на пляж, так в ресторан;
- обязательно несколько любимых украшений, чтобы менять их под настроение. Бусики и браслеты, как правило, не снимаю;
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Чемодан в отпуск готов! (фото: pexels.com)
- количество верхов всегда больше, чем низов и все они между собой сочетаются. Хочется многослойности - вот и белая рубашка пригодится;
- платок и / или шаль - мои верные помощники в создании вечерних образов и на случай прохлады;
- не беру случайные вещи: все образы я уже составила в голове и на "авось" не полагаюсь. Особенно если есть ограничения по тяжести и количеству багажа;
- не беру много обуви: она занимает место, тяжелая и я ленюсь сильно наряжаться;
- все вещи складываю в валики, чтобы они заняли меньше места. Исключение - футболки. В плоском видео они занимают меньше места.
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