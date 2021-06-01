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Сама нежность: как носить и с чем сочетать пастельные тона в одежде

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Вторник 01 июня 2021 13:32
Сама нежность: как носить и с чем сочетать пастельные тона в одежде Иллюстративное фото (instagram.com/madenna_shop)
Автор: Марина Настевич

Персиковый, мятный, ванильный, лавандовый…От одних названий голова идет кругом. Как можно в них не влюбиться? В весенне-летних сезонах пастель присутствовала всегда, но в 2021 году она особенно популярна. Возможно, всем сейчас не хватает чего-то светлого и спокойного.

Стилист Вика Барва рассказала в Instagram, как лучше носить и с чем сочетать одежду пастельных тонов.

Одежда пастельных оттенков смотрится женственно и романтично. Она придает образу легкости, элегантности и утонченности.

Вы знали, что пастель оказывает омолаживающий эффект? Если носить ее близко к лицу, то она придает ему яркость, здоровое сияние и смягчает рельеф кожи.

Чтобы ввести светлые оттенки в свой гардероб, особых усилий не понадобится.

Как носить одежду пастельных тонов:

Нежные цвета отлично комбинируются с темными расцветками и освежают их.

Интересные миксы получаются с яркими красками. Особенно, если это оттенки одного цвета. Например, бледно-розовый с красным или лавандовый с фиолетовым.

Также пастель можно использовать как акцент в комплектах нейтральных цветов. Идеальная пара — с белым цветом.

Сама нежность: как носить и с чем сочетать пастельные тона в одежде
Иллюстративное фото (pexels.com)

Пастельные тона прекрасно сочетаются между собой. В одном комплекте могут спокойно уживаться даже 3-4 оттенка.

Wow-эффект произойдет, если собрать в образе предметы в одном светлом тоне, включая обувь и сумку. Ммм… Волшебное сочетание.


В каком стиле лучше использовать романтические оттенки?

Не поверите, но можно в любом. Присмотритесь. Строгие пальто и деловые костюмы в нежных тонах выглядят шикарно, а спортивные костюмы или кроссовки — изящно.

Испортить нежный образ сложно, но можно, если перегрузить его излишними деталями (оборками, складками, рюшами). Поэтому используйте их умеренно.

В остальном нет никаких ограничений. Позвольте себе все, что предлагает фантазия.

Сама нежность: как носить и с чем сочетать пастельные тона в одеждеИллюстративное фото (pexels.com)

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