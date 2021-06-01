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Сама ніжність: як носити і з чим поєднувати пастельні тони в одязі

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Вівторок 01 червня 2021 13:32
Сама ніжність: як носити і з чим поєднувати пастельні тони в одязі Ілюстративне фото (instagram.com/madenna_shop)
Автор: Марина Настевич

Персиковий, м'ятний, ванільний, лавандовий...від одних назв голова йде обертом. Як можна в них не закохатися? У весняно-літніх сезонах пастель була присутня завжди, але в 2021 році вона особливо популярна. Можливо, всім зараз не вистачає чогось світлого і спокійного.

Стиліст Віка Барва розповіла в Instagram, як краще носити і з чим поєднувати одяг пастельних тонів.

Одяг пастельних відтінків виглядає жіночно і романтично. Він надає образу легкості, елегантності і витонченості.

Ви знали, що пастель надає омолоджуючий ефект? Якщо носити її близько до обличчя, то вона надає йому яскравість, здорове сяйво і пом'якшує рельєф шкіри.

Щоб ввести світлі відтінки в свій гардероб, особливих зусиль не знадобиться.

Як носити одяг пастельних тонів:

Ніжні кольори відмінно комбінуються з темними кольорами і освіжають їх.

Цікаві мікси виходять з яскравими фарбами. Особливо, якщо це відтінки одного кольору. Наприклад, блідо-рожевий з червоним або лавандовий з фіолетовим.

Також пастель можна використовувати як акцент в комплектах нейтральних кольорів. Ідеальна пара - з білим кольором.

Сама ніжність: як носити і з чим поєднувати пастельні тони в одязі
Ілюстративне фото (pexels.com)

Пастельні тони прекрасно поєднуються між собою. В одному комплекті можуть спокійно уживатися навіть 3-4 відтінки.

Wow-ефект відбудеться, якщо зібрати в образі предмети в одному світлому тоні, включаючи взуття і сумку. Ммм ... чарівне поєднання.


В якому стилі краще використовувати романтичні відтінки?

Не повірите, але можна в будь-якому. Придивіться. Строгі пальто і ділові костюми в ніжних тонах виглядають шикарно, а спортивні костюми або кросівки — витончено.

Зіпсувати ніжний образ складно, але можна, якщо перевантажити його зайвими деталями (оборками, складками, рюшами). Тому використовуйте їх помірно.

В іншому немає ніяких обмежень. Дозвольте собі все, що пропонує фантазія.

Сама ніжність: як носити і з чим поєднувати пастельні тони в одязіІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше Андре Тан розповів, як стати королевою випускного вечора.

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