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В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

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Воскресенье 30 мая 2021 09:43
В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Какая девушка не мечтает стать королевой выпускного бала и затмить всех своим нарядом и красотой! Известный дизайнер Андре Тан поделился советами, что надеть на торжественный вечер в этом году. Также он показал, что уже вышло из моды.

На своей странице в Instagram модельер отметил, что главным трендом 2021 года является универсальность.

"Важно, чтобы изделие "работало" и после выпускного, а не гордо пылилось в шкафу. Не забывайте также о правилах дресс-кода — на вручении диплома он точно есть", - советует Тан.

Как стать королевой выпускного вечера:

Изделия, которые не имеют ничего общего с праздником юности и молодости, заменяем на изделия из полупрозрачной ткани или с прозрачными/полупрозрачными вставками.

В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
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Комбинезон или комплект жакет + брюки — хитяра для выпускного вечера. Главное ー выбирать минималистичный крой и не перегружать образ.

В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

Платья в длине мини лучше выбирать с акцентными рукавами или плечами. А какая именно длина мини ваша — смотрите предыдущий пост.

В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

Оставьте немного тайны! Не нужно оголять все сразу. Выбирайте платья с глубоким вырезом на спине ⁣⁣или с открытыми плечами.

В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

Стразы вырви глаз, вышивку бисером, бахрому и перья лучше оставить для соревнований по латинским танцам. На выпускном гораздо выгоднее будут смотреться лаконичные платья (не обязательно простого кроя)⁣⁣.

В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

Грань между платьем-комбинацией ⁣⁣и ночнушкой очень тонкая. Чтобы точно не ошибиться — выбирайте изделие длиной миди. Советую дополнить образ интересным пиджаком и аксессуарами.

В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

Если душа требует принт — обратите внимание на анималистичные. Они немного тяжелее в стилизации, но вы точно будете обречены на внимание.

В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного

Конечно, макияж должен быть легкий, а волосы ー не залиты блестящим лаком.

В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускногоВ тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускногоИллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Ранее Андре Тан показал, какая длина одежды идеально подойдет разным типам фигуры.

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