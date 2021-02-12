Самая красивая: 46-летняя Пенелопа Крус в прозрачном платье демонстрирует идеальную фигуру

Пенелопа Крус, которая редко делится фото в личном блоге сети Instagram, порадовала новым снимком. Кадр сделан для модного журнала Harper’s Bazaar Россия, получился невероятно притягательным и знойным.

Стоит отметить, что в данной фотосессии стилисты наверняка хотели сделать акцент на совершенном теле актрисы, так как все образы они подобрали откровенные. Получилось горячо!

46-летняя актриса позирует на фоне бассейна, одетая в купальник, блузу и полупрозрачную фатиновую юбку. Волосы актриса подняла руками, демонстрируя гордую осанку.

Стройная фигура Пенелопы и ее цветущий внешний вид свели фанатов с ума. "Черт побери, ты горяча", "Прекрасна", "Так безупречна", "Самая красивая женщина навсегда", "О боже!", "Так умна, красива и очаровательна", - такими комплиментами награждают фолловеры жену Хавьера Бардема.



Пенелопа Крус в съемке для Harper’s Bazaar (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Напомним, недавно Пенелопа Крус посетила показ легендарного дома Chanel, ликом которого является уже давно. Актриса демонстрировала образ из кутюрной коллекции, который сделал ее фигуру просто совершенной.