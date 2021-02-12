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Найкрасивіша: 46-річна Пенелопа Крус в прозорій сукні демонструє ідеальну фігуру

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 22:22
Найкрасивіша: 46-річна Пенелопа Крус в прозорій сукні демонструє ідеальну фігуру Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: Lite

Пенелопа Крус, яка рідко ділиться фото в особистому блозі мережі Instagram, порадувала новим знімком. Кадр зроблений для модного журналу Harper's Bazaar Росія, вийшов неймовірно привабливим і спекотним.

Варто відзначити, що в даній фотосесії стилісти напевно хотіли зробити акцент на досконалому тілі актриси, так як всі образи вони підібрали відверті. Вийшло гаряче!

46-річна актриса позує на тлі басейну, одягнена в купальник, блузу і напівпрозору фатиновую спідницю. Волосся актриса підняла руками, демонструючи горду поставу.

Струнка фігура Пенелопи та її квітучий зовнішній вигляд звели фанатів з розуму. "Чорт забирай, ти гаряча", "Прекрасна", "Така бездоганна", "Найкрасивіша жінка назавжди", "О боже!", "Така розумна, красива і чарівна", - подібними компліментами нагороджують фолловери дружину Хав'єра Бардема.

Найкрасивіша: 46-річна Пенелопа Крус в прозорій сукні демонструє ідеальну фігуруНайкрасивіша: 46-річна Пенелопа Крус в прозорій сукні демонструє ідеальну фігуру
Пенелопа Крус у зйомці для Harper's Bazaar (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Нагадаємо, нещодавно Пенелопа Крус відвідала показ легендарного будинку Chanel, обличчям якого є вже давно. Актриса демонструвала образ з кутюрної колекції, який зробив її фігуру просто досконалою.

Також Пенелопа прикрасила обкладинку відомого глянцевого журналу Marie Claire.

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