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Самая красивая: 46-летняя Пенелопа Крус в прозрачном платье демонстрирует идеальную фигуру

Автор: Lite

Пенелопа Крус, которая редко делится фото в личном блоге сети Instagram, порадовала новым снимком. Кадр сделан для модного журнала Harper’s Bazaar Россия, получился невероятно притягательным и знойным.

Стоит отметить, что в данной фотосессии стилисты наверняка хотели сделать акцент на совершенном теле актрисы, так как все образы они подобрали откровенные. Получилось горячо!

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46-летняя актриса позирует на фоне бассейна, одетая в купальник, блузу и полупрозрачную фатиновую юбку. Волосы актриса подняла руками, демонстрируя гордую осанку.

Стройная фигура Пенелопы и ее цветущий внешний вид свели фанатов с ума. "Черт побери, ты горяча", "Прекрасна", "Так безупречна", "Самая красивая женщина навсегда", "О боже!", "Так умна, красива и очаровательна", - такими комплиментами награждают фолловеры жену Хавьера Бардема.


Пенелопа Крус в съемке для Harper’s Bazaar (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Напомним, недавно Пенелопа Крус посетила показ легендарного дома Chanel, ликом которого является уже давно. Актриса демонстрировала образ из кутюрной коллекции, который сделал ее фигуру просто совершенной.

Также Пенелопа украсила обложку известного глянцевого журнала Marie Claire.

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