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Самая красивая в мире: Сальма Хайек покорила сеть роскошной фигурой

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Франция, Пятница 16 июля 2021 19:17
Самая красивая в мире: Сальма Хайек покорила сеть роскошной фигурой Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайек не могла пропустить Каннский кинофестиваль. Но пока что не стала делиться с фанатами луками с красной дорожки.

Зато актриса нашла архивное фото, на котором предстала в безупречном вечернем образе.

Сальма Хайек всегда любила красоваться на красных дорожках, а ее вечерние выходы из раза в раз становятся знаковыми. Один из таких светских раутов она продемонстрировала в своем блоге, указав, что фото давнее. Впрочем, красота знойной мексиканской актрисы с годами никуда не девается, а потому многие фанаты и вовсе не обращают внимание на дату.

Самая красивая в мире: Сальма Хайек покорила сеть роскошной фигурой

Сальма Хайек на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

На новом снимке Сальма надела пудрово-розовое платье на тонких бретелях. С рядом красных пуговиц на груди, ремешком на талии с бантом и браслетом, которые повторили тот же узор, оно смотрелось невероятно мило. А к тому же подчеркнуло все лучшие стороны фигуры Хайек - ее тонкую талию и роскошную грудь. В дополнение к луку звезде сделали пышную укладку и безупречный макияж. Армия фанатов знаменитости просто потеряла дар речи от восторга, засыпав Сальму комплиментами.

Ранее Сальма Хайек продемонстрировала кэжуал-лук на каждый день. Вдохновляемся!

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