Самая красивая в мире: Сальма Хайек покорила сеть роскошной фигурой
Сальма Хайек не могла пропустить Каннский кинофестиваль. Но пока что не стала делиться с фанатами луками с красной дорожки.
Зато актриса нашла архивное фото, на котором предстала в безупречном вечернем образе.
Сальма Хайек всегда любила красоваться на красных дорожках, а ее вечерние выходы из раза в раз становятся знаковыми. Один из таких светских раутов она продемонстрировала в своем блоге, указав, что фото давнее. Впрочем, красота знойной мексиканской актрисы с годами никуда не девается, а потому многие фанаты и вовсе не обращают внимание на дату.
Сальма Хайек на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)
На новом снимке Сальма надела пудрово-розовое платье на тонких бретелях. С рядом красных пуговиц на груди, ремешком на талии с бантом и браслетом, которые повторили тот же узор, оно смотрелось невероятно мило. А к тому же подчеркнуло все лучшие стороны фигуры Хайек - ее тонкую талию и роскошную грудь. В дополнение к луку звезде сделали пышную укладку и безупречный макияж. Армия фанатов знаменитости просто потеряла дар речи от восторга, засыпав Сальму комплиментами.
Ранее Сальма Хайек продемонстрировала кэжуал-лук на каждый день. Вдохновляемся!