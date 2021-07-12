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Широкие джинсы и модная сумка: Сальма Хайек демонстрирует стильный образ на каждый день

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Канны, Понедельник 12 июля 2021 22:32
Широкие джинсы и модная сумка: Сальма Хайек демонстрирует стильный образ на каждый день Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайек, как и многие знаменитости, не упустила возможности побывать на кинофестивале в Каннах. Но помимо образов для красной дорожки, она показала поклонникам кэжуал-аутфит.

Фото, сделанное на Лазурном побережье, собрало массу восторженных отзывов. Вдохновляемся!

Сальма позирует в широких синих джинсах Gucci, белом топе, а также черном жакете. Такой классический кэжуал-образ разбавили модные очки в пол-лица, несколько серебристых подвесок, а также объемная красная сумка, напоминающая по форме пляжную. Трендовый аксессуар стал настоящей изюминкой лука.

Широкие джинсы и модная сумка: Сальма Хайек демонстрирует стильный образ на каждый деньСальма Хайек в Каннах (фото: instagram.com/salmahayek)

Также в сториз Сальма показала видео, на котором предстала в длинном песочном платье с принтом. Так что звезда явно намерена удивлять фестиваль своими луками.

Напомним, многие звезды подготовили для кинофестиваля по-настоящему неординарные луки. К примеру, Энди Макдауэлл появилась на красной дорожке с копной седых волос, а Белла Хадид примерила колье в виде бронхов. По всей видимости, мастера из бьюти- и фешн-индустрии накопили за время затишья много идей и теперь взялись их воплощать.

Ранее мы писали о самых ярких нарядах с первого дня знаменитого фестиваля.

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Сальма Хайек актриса фигура стиль мода
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