Найкрасивіша в світі: Сальма Хайєк підкорила мережу розкішною фігурою
Сальма Хайєк не могла пропустити Каннський кінофестиваль. Але поки що не стала ділитися з фанатами луками з червоної доріжки.
Зате актриса знайшла архівне фото, на якому постала в бездоганному вечірньому образі.
Сальма Хайєк завжди любила красуватися на червоних доріжках, а її вечірні виходи з разу в раз стають знаковими. Один з таких світських раутів вона продемонструвала в своєму блозі, вказавши, що фото давнє. Втім, краса спекотної мексиканської актриси з роками нікуди не дівається, а тому багато фанатів і зовсім не звертають увагу на дату.
Сальма Хайєк на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)
На новому знімку Сальма одягла пудрово-рожеву сукню на тонких бретелях. З рядом червоних гудзиків на грудях, ремінцем на талії з бантом і браслетом, які повторили той же візерунок, вона виглядала неймовірно мило. А до того ж підкреслила всі кращі сторони фігури Хайек - її тонку талію і розкішні груди. На додаток до лука зірці зробили пишну укладку і бездоганний макіяж. Армія фанатів знаменитості просто втратила дар мови від захоплення, засипавши Сальму компліментами.
Раніше Сальма Хайєк продемонструвала кежуал-лук на кожен день. Надихаємося!