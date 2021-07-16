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Найкрасивіша в світі: Сальма Хайєк підкорила мережу розкішною фігурою

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Франція, П'ятниця 16 липня 2021 19:17
Найкрасивіша в світі: Сальма Хайєк підкорила мережу розкішною фігурою Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайєк не могла пропустити Каннський кінофестиваль. Але поки що не стала ділитися з фанатами луками з червоної доріжки.

Зате актриса знайшла архівне фото, на якому постала в бездоганному вечірньому образі.

Сальма Хайєк завжди любила красуватися на червоних доріжках, а її вечірні виходи з разу в раз стають знаковими. Один з таких світських раутів вона продемонструвала в своєму блозі, вказавши, що фото давнє. Втім, краса спекотної мексиканської актриси з роками нікуди не дівається, а тому багато фанатів і зовсім не звертають увагу на дату.

Найкрасивіша в світі: Сальма Хайєк підкорила мережу розкішною фігурою

Сальма Хайєк на архівному фото (фото: instagram.com/salmahayek)

На новому знімку Сальма одягла пудрово-рожеву сукню на тонких бретелях. З рядом червоних гудзиків на грудях, ремінцем на талії з бантом і браслетом, які повторили той же візерунок, вона виглядала неймовірно мило. А до того ж підкреслила всі кращі сторони фігури Хайек - її тонку талію і розкішні груди. На додаток до лука зірці зробили пишну укладку і бездоганний макіяж. Армія фанатів знаменитості просто втратила дар мови від захоплення, засипавши Сальму компліментами.

Раніше Сальма Хайєк продемонструвала кежуал-лук на кожен день. Надихаємося!

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