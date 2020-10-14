Самая модная кожаная одежда осени 2020: стилист помогла с выбором

Стилист рассказала, каким вещам из кожи стоит отдать предпочтение осенью

Вещи из кожи и заменителя уверенно заняли лидирующие позиции в гардеробе модниц в период межесезонья. Это тренд не только не перестал быть актуальным, а "перебросился" на тренчи, пиджаки и даже бермуды. Стилист Вика Барва рассказала в Instagram о последних тенденциях кожаной моды и дала советы по выбору и комбинированию вещей из этих материалов.

Приходят холода и все модницы, и не только они, достают вещи из кожи или заменителя. Да, который год подряд этот материал не уступает пальму первенства и не зря, ведь такие вещи эффектно смотрятся и отлично садятся по фигуре.

На что стоит обратить внимание в этом сезоне:

Рубашка. Выбирайте мягкие варианты с максимально базовым фасоном – с ними легче составить комплекты.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Юбка. Самые актуальные варианты – миди и мини.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Брюки. Отдайте предпочтение любому фасону, который вам подходит. Важное "но": наличие воздуха между телом и тканью – это обеспечит актуальную посадку брюк по фигуре.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Бермуды. Выбирайте варианты длинной до коленки и интересный оттенок.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Платье. В холодный период их можно надевать с гольфом или даже худи.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Тренч. Отдайте предпочтение длине миди, немного свободный фасон и интересный оттенок.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Пиджак. В этом сезоне хорошая альтернатива полюбившейся многим косухе.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Жилет. Правила выбора: свобода и интересный цвет.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

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