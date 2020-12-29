Само очарование: Лилия Ребрик в шелковом платье-ночнушке умилила фанатов нежной красотой

Лилия Ребрик недавно отметила 9-летнюю годовщину свадьбы со своим мужем Андреем Диким. Украинская ведущая не раз признавалась, что считает супруга подарком судьбы и даже не представляет своей жизни без этой встречи 9 лет назад.

А еще Ребрик верит в судьбу, фортуну и цифры. Лилия решила напомнить о чудесах и своим фолловерам в соцсети. Она запостила снимок, на котором позирует в нежно-розовом шелковом платье-"ночнушке".

Ребрик в новом наряде (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Изысканный натуральный макияж, босые ноги, спокойный взгляд и полуулыбка Джоконды на лице - Лилия тронула фанатов своей нежной красотой.

"Я верю в чудо и всегда жду от жизни только наилучшего", - написала под постом ведущая, признавшись, что никогда не пишет итоги года, особенно - публично.

Также Лилия добавила, что она не только ждет лучшего от жизни, но и уверена, что так и выйдет. Ребрик добавила, что нужно мечтать, мечтать и мечтать. Фанаты поблагодарили Лилию за мотивацию, назвав ее самим очарованием и шикарной женщиной.

Напомним, что Лилия Ребрик показала, как украшает свою елку к праздникам.