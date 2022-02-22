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Самые модные головные уборы от Ruslan Baginskiy, которые выбирают звезды в этом сезоне

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 20:08
Самые модные головные уборы от Ruslan Baginskiy, которые выбирают звезды в этом сезоне Эльза Хоск в платке от украинского дизайнера (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Ольга Турчаникова

Ряды поклонников украинского бренда Ruslan Baginskiy, который обожают Мадонна, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и другие, пополнились знаменитостями.

В этот раз модные головные уборы от львовского дизайнера демонстрируют бизнесвумен и модель Эмили Ратаковски, а также "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск.

Молодая мама Эмили Ратаковски поделилась в своем Instagram снимком, где гуляет с сыном. Стритстайл-образ знаменитости составили серые брюки, кожаная куртка, топ и шапка из искусственного меха от украинского дизайнера Руслана Багинского. Такая модель RB Faux Fur Lampshade Bucket Hat на сайте бренда стоит около 6200 грн.

Ранее шведская топ-модель дважды примерила аксессуары бренда. Эльза Хоск дополнила серый тренч-оверсайз модным в этом сезоне платком с принтом гусиная лапка, такая модель стоит около 6200 грн. Также модель засветилась в серой шапке из искусственного меха от Ruslan Baginskiy стоимостью 7800 грн.

Самые модные головные уборы от Ruslan Baginskiy, которые выбирают звезды в этом сезоне

Ранее мы писали про 5 украинских дизайнеров, которые одевают всемирно известных звезд.

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