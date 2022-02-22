ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наймодніші головні убори від Ruslan Baginskiy, які вибирають зірки в цьому сезоні

Новость на русском →
Вівторок 22 лютого 2022 20:08
Наймодніші головні убори від Ruslan Baginskiy, які вибирають зірки в цьому сезоні Ельза Хоск в хустці від українського дизайнера (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Ольга Турчанікова

Ряди шанувальників українського бренду Ruslan Baginskiy, який обожнюють Мадонна, Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер та інші, поповнилися знаменитостями.

Цього разу модні головні убори від львівського дизайнера демонструвати бізнесвумен і модель Емілі Ратаковскі, а також "ангел" Victoria's Secret Ельза Хоск.

Молода мама Емілі Ратаковскі поділилася в своєму Instagram знімком, де гуляє з сином. Стрітстайл-образ знаменитості склали сірі штани, шкіряна куртка, топ і шапка зі штучного хутра від українського дизайнера Руслана Багінського. Така модель RB Faux Fur Lampshade Bucket Hat на сайті бренду коштує близько 6200 грн.

Раніше шведська топ-модель двічі приміряла аксесуари бренду. Ельза Хоск доповнила сірий тренч-оверсайз модною в цьому сезоні хусткою з принтом гусяча лапка, така модель коштує близько 6200 грн. Також модель засвітилася в сірій шапці зі штучного хутра від Ruslan Baginskiy вартістю 7800 грн.

Наймодніші головні убори від Ruslan Baginskiy, які вибирають зірки в цьому сезоні

Раніше ми писали про 5 українських дизайнерів, які одягають всесвітньо відомих зірок.

Також читайте інтерв'ю українського дизайнера Мері Фуртас, яка розповіла, як їй вдалося одягнути у свій бренд світових зірок.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
STYLER
KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)
KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)