Самые сексуальные образы Ким Бейсингер из 80-х, которые никогда не выйдут из моды

Пиджаки-оверсайз, куртки-косухи, джинсовые комбинезоны, расслабленные джемперы на одно плечо, лонгсливы из прозрачной ткани - кажется, Ким еще 40 лет назад знала, как создать безупречный образ для любого события.

Посмотрев на ретро-снимки голливудской красавицы, можно в который раз убедиться в цикличности моды или же в безупречном вневременном стиле именинницы.

Белая футболка и деним - вечная классика, которую Ким довела до совершества. Комбинезон-оверсайз в сочетании с высокими гольфами и лоферами смотрится невероятно стильно.

Жакеты и блейзеры в мужском стиле на хрупкой фигуре смотрятся очень сексуально. И Ким использовала этот прием наполную.

Платье на тонких бретельках с поясом на талии, босоножки на плоской подошве и золотые цепочки - кажется, Ким сошла со страниц современного глянцевого журнала.

Маленькое черное платье никогда не выйдет из моды, как и горох. Как их стильно сочетать, Ким показала еще в 1984-м году.

Свитер-оверсайз, мягкое трикотажное платье и носки - удачный во всех смыслах образ в наших широтах.

"Голые" платья Ким полюбила еще задолго до помешательства всех звезд на них.

Ким создала массу культовых образов, которые стоит повторить сегодня (фото: Getty Images)