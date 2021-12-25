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Для самых смелых: топ-10 ярких образов из нового сезона "Эмили в Париже"

Автор: RBC.UA

22 декабря Netflix представил второй сезон популярного сериала, который стал, по мнению поклонников, еще более увлекательным. Многие также отмечают, что героиня превратилась в настоящую модницу.

Любуемся самыми яркими нарядами "Эмили в Париже" второго сезона.

Художник по костюмам Мэрилин Фитусси в интервью для Netflix отметила, что свободолюбие Эмили в плане нарядов первого сезона сыграло создателям на руку. Люди поняли, что героиня – своя. Она может позволить неуместное платье, неумелое сочетание принтов, не стараясь выглядеть, словно с обложки глянца. Но при этом оставаться привлекательной и эффектной.

"Если кто-то считал, что первый сезон был чересчур аляповатым, то второй сезон будет таким вдвойне. И я этим горжусь. Эмили – яркая личность, и ее одежда в новом сезоне будет ей под стать", – добавила стилистка.

Оставив за основу наряды героини в усовершенствованном виде, она разбавила их уникальными вещами, которые можно увидеть у лучших фешн-блогеров на просторах сети. Теперь никто не усомнится в том, что Эмили понимает в дизайнерских новинках.

Образы из сериала "Эмили в Париже" (фото: instagram.com/emilyinparis)

Также читайте о скандале, который вызвал образ "недалекой" украинки из сериала "Эмили в Париже".

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