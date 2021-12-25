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Для найсміливіших: топ-10 яскравих образів з нового сезону "Емілі в Парижі"

Автор: RBC.UA

22 грудня Netflix представив другий сезон популярного серіалу, який став, на думку шанувальників, ще більш захоплюючим. Багато також відзначають, що героїня перетворилася на справжню модницю.

Милуємося найяскравішими вбраннями "Емілі в Парижі" другого сезону.

Художник по костюмах Мерилін Фітуссі в інтерв'ю для Netflix зазначила, що волелюбність Емілі в плані луків першого сезону зіграла творцям на руку. Люди зрозуміли, що героїня – своя. Вона може дозволити недоречне плаття, невміле поєднання принтів, не намагаючись виглядати, немов з обкладинки глянцю. Але при цьому залишатися привабливою і ефектною.

"Якщо хтось вважав, що перший сезон був надто незграбним, то другий сезон буде таким подвійно. І я цим пишаюся. Емілі – яскрава особистість, і її одяг в новому сезоні буде їй до пари", – додала стилістка.

Залишивши за основу вбрання героїні в удосконаленому вигляді, вона розбавила їх унікальними речами, які можна побачити у кращих фешн-блогерів на просторах мережі. Тепер ніхто не засумнівається в тому, що Емілі розуміє в дизайнерських новинках.

Образи з серіалу "Емілі в Парижі" (фото: instagram.com/emilyinparis)

Також читайте про скандал, який викликав образ "недалекої" українки з серіалу "Емілі в Парижі".

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