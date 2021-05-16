Самый модный аксессуар сезона: стилист рассказала, как носить бейсболку

Сейчас это самый модный аксессуар, который вернулся на модный Олимп. Забудьте о том, что бейсболка пришла из спортивного стиля, она давно уже стала предметом повседневного гардероба.
О том, как и с чем лучше носить бейсболку, рассказала стилист Вика Барва на своей странице в Instagram.
Сегодня ее стилизуют не только со спортивными костюмами или джинсами, но и с:
Бейсболка — небольшая деталь, но с ней любой комплект становится ярче, образы получаются неожиданными и стильными.
Если вы раньше не носили бейсболки, пришло время попробовать. Примерьте классические черные, белые или яркие цвета. Если боитесь переборщить со спортом в образе, то отдайте предпочтение бейсболкам без логотипов и эмблем.
Если вы обладательница длинных волос, не прячьте их, а распустите, так вы собъете градус спорта и добавите больше женственности в образ с кепкой.
Не бойтесь экспериментов и неожиданных идей!
И самый главный плюс бейсболки - под ее козырьком можно спрятаться от солнца или чужих взглядов (особенно, если выбежали без макияжа или укладки). Очки побольше, воротник повыше, ну вы поняли.
Напомним, стлист поделилась правилами, которые помогут вам выглядеть сексуально, а не вульгарно.