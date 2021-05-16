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Наймодніший аксесуар сезону: стиліст розповіла, як носити бейсболку

Автор: Марина Настевич

Зараз це наймодніший аксесуар, який повернувся на модний Олімп. Забудьте про те, що бейсболка прийшла зі спортивного стилю, вона давно вже стала предметом повсякденного гардероба.

Про те, як і з чим краще носити бейсболку, розповіла стиліст Віка Барва на своїй сторінці в Instagram.

Сьогодні її стилізують не тільки зі спортивними костюмами або джинсами, але і з:

  • класичними костюмами
  • вільними жакетами
  • пальто
  • платтям
  • спідницею


Бейсболка - невелика деталь, але з нею будь-який комплект стає яскравішим, образи виходять несподіваними і стильними.



Якщо ви раніше не носили бейсболки, прийшов час спробувати. Приміряйте класичні чорні, білі або яскраві кольори. Якщо боїтеся переборщити зі спортом в образі, то віддайте перевагу бейсболкам без логотипів і емблем.



Якщо ви володарка довгого волосся, не ховайте його, а розпустіть, так ви зіб'єте градус спорту і додасте більше жіночності в образ з кепкою.



Не бійтеся експериментів і несподіваних ідей!

І найголовніший плюс бейсболки - під її козирком можна сховатися від сонця або чужих поглядів (особливо, якщо вибігли без макіяжу або укладання). Окуляри побільше, комір вище, ну ви зрозуміли.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Нагадаємо, стлист поділилася правилами, які допоможуть вам виглядати сексуально, а не вульгарно.

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