Наймодніший аксесуар сезону: стиліст розповіла, як носити бейсболку

Зараз це наймодніший аксесуар, який повернувся на модний Олімп. Забудьте про те, що бейсболка прийшла зі спортивного стилю, вона давно вже стала предметом повсякденного гардероба.
Про те, як і з чим краще носити бейсболку, розповіла стиліст Віка Барва на своїй сторінці в Instagram.
Сьогодні її стилізують не тільки зі спортивними костюмами або джинсами, але і з:
Бейсболка - невелика деталь, але з нею будь-який комплект стає яскравішим, образи виходять несподіваними і стильними.
Якщо ви раніше не носили бейсболки, прийшов час спробувати. Приміряйте класичні чорні, білі або яскраві кольори. Якщо боїтеся переборщити зі спортом в образі, то віддайте перевагу бейсболкам без логотипів і емблем.
Якщо ви володарка довгого волосся, не ховайте його, а розпустіть, так ви зіб'єте градус спорту і додасте більше жіночності в образ з кепкою.
Не бійтеся експериментів і несподіваних ідей!
І найголовніший плюс бейсболки - під її козирком можна сховатися від сонця або чужих поглядів (особливо, якщо вибігли без макіяжу або укладання). Окуляри побільше, комір вище, ну ви зрозуміли.
Нагадаємо, стлист поділилася правилами, які допоможуть вам виглядати сексуально, а не вульгарно.