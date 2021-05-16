Наймодніший аксесуар сезону: стиліст розповіла, як носити бейсболку

Сьогодні її стилізують не тільки зі спортивними костюмами або джинсами, але і з:

класичними костюмами

вільними жакетами

пальто

платтям

спідницею



Бейсболка - невелика деталь, але з нею будь-який комплект стає яскравішим, образи виходять несподіваними і стильними.





Якщо ви раніше не носили бейсболки, прийшов час спробувати. Приміряйте класичні чорні, білі або яскраві кольори. Якщо боїтеся переборщити зі спортом в образі, то віддайте перевагу бейсболкам без логотипів і емблем.





Якщо ви володарка довгого волосся, не ховайте його, а розпустіть, так ви зіб'єте градус спорту і додасте більше жіночності в образ з кепкою.





Не бійтеся експериментів і несподіваних ідей!



І найголовніший плюс бейсболки - під її козирком можна сховатися від сонця або чужих поглядів (особливо, якщо вибігли без макіяжу або укладання). Окуляри побільше, комір вище, ну ви зрозуміли.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)