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Сапоги-чулки и пиджак: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует соблазнительный образ на вечер

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Великобритания, Четверг 24 июня 2021 15:38
Сапоги-чулки и пиджак: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует соблазнительный образ на вечер Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчаникова

Знаменитая британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли в последнее время увлеклась созданием обуви. Свои коллаборации девушка, разумеется, рекламирует сама. И большинство ее образов стоит взять на заметку при составлении луков на выход.

Новая из них - для Gia Borghini осенне-зимнего сезона - появилась на странице модели в сети Instagram несколько часов назад.

Роузи для промо выбрала новинку стильную и соблазнительную - сапоги-чулки с необычной танкеткой и острым носком, которые подчеркнули безупречные ноги модели. Они отлично сочетались с черным пиджаком, который сделал образ невероятно соблазнительным. К нему возлюбленная Джейсона Стетхэма надела мини.

Сапоги-чулки и пиджак: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует соблазнительный образ на вечерРоузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Дополнили лук собранные в низкий пучок волосы, а также выразительный макияж. Под фото Роузи написала, что коллекцию можно ожидать уже скоро. А поклонники засыпали ее комментариями, что просто не могут дождаться ее появления.

Напомним, модель в последнее время редко принимает участие в классических показах и съемках. Чаще всего ее сотрудничество с марками носит характер творческий. К примеру, она давно создает линию белья для Marks & Spencer, выпускает духи и косметику. К тому же Роузи всерьез увлеклась ведением своего бьюти-портала и подумывает о запуске своей линии одежды.

Ранее мы писали, что модель показала очаровательное фото со своим мужем и сыном.

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