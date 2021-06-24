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Чоботи-панчохи і піджак: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє спокусливий образ на вечір

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Великобританія, Четвер 24 червня 2021 15:38
Чоботи-панчохи і піджак: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє спокусливий образ на вечір Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчанікова

Знаменита британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі останнім часом захопилася створенням взуття. Свої колаборації дівчина, зрозуміло, рекламує сама. І більшість її образів варто взяти до уваги при складанні луків на вихід.

Нова з них - для Gia Borghini осінньо-зимового сезону - з'явилася на сторінці моделі у мережі Instagram кілька годин тому.

Роузі для промо вибрала новинку стильну і спокусливу - чоботи-панчохи з незвичайною танкеткою і гострим носком, які підкреслили бездоганні ноги моделі. Вони відмінно поєднувалися з чорним піджаком, який зробив образ неймовірно спокусливим. До нього кохана Джейсона Стетхема одягла міні.

Чоботи-панчохи і піджак: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє спокусливий образ на вечірРоузі Хантінгтон-Уайтлі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Доповнили лук зібране в низький пучок волосся, а також виразний макіяж. Під фото Роузі написала, що колекцію можна очікувати вже скоро. А шанувальники засипали її коментарями, що просто не можуть дочекатися її появи.

Нагадаємо, модель останнім часом рідко бере участь у класичних показах і зйомках. Найчастіше її співпраця з марками носить характер творчий. Наприклад, вона давно створює лінію білизни для Marks & Spencer, випускає парфуми і косметику. До того ж Роузі всерйоз захопилася веденням свого б'юті-порталу і подумує про запуск власної лінії одягу.

Раніше ми писали, що модель показала чарівне фото зі своїм чоловіком і сином.

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