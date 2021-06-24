Сапоги-чулки и пиджак: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует соблазнительный образ на вечер

Роузи для промо выбрала новинку стильную и соблазнительную - сапоги-чулки с необычной танкеткой и острым носком, которые подчеркнули безупречные ноги модели. Они отлично сочетались с черным пиджаком, который сделал образ невероятно соблазнительным. К нему возлюбленная Джейсона Стетхэма надела мини.

Роузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Дополнили лук собранные в низкий пучок волосы, а также выразительный макияж. Под фото Роузи написала, что коллекцию можно ожидать уже скоро. А поклонники засыпали ее комментариями, что просто не могут дождаться ее появления.

Напомним, модель в последнее время редко принимает участие в классических показах и съемках. Чаще всего ее сотрудничество с марками носит характер творческий. К примеру, она давно создает линию белья для Marks & Spencer, выпускает духи и косметику. К тому же Роузи всерьез увлеклась ведением своего бьюти-портала и подумывает о запуске своей линии одежды.