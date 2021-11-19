Сапоги рыбака и дутики: стилист показала 10 главных обувных трендов 2022
Этой зимой нам не придется выбирать между тепло и красиво. Дизайнеры сжалились и вошли в положение, так что больше не надо прыгать по сугробам на шпильках. Только тепло, только комфорт.
Мамы и бабушки могут спать спокойно - мы ничего не застудим, рассказала в своем Instagram стилист Зоя Панина.
"Сапоги рыбака" (фото: instagram.com/josefinehj)
Ловите 10 самых горячих обувных трендов этого года. Даже играть в снежки и кататься с горок будем "на стиле".
Можно наливать горячий глинтвейн и праздновать торжественное возращение блудных "дутиков". Угги тоже вернулись с ними за компанию. Можно смело доставать те, которые давненько пылятся в шкафу. Но лучше побаловать себя новой парой - это не траты, а инвестиции в здоровье.
Хорошо, что обувные тренды меняются не столь стремительно, как все остальные. А модели из этой подборки точно останутся с нами надолго и будут греть душу и ноги в течение долгих лет.
Топ-10 обувных трендов на зиму 2021-2022
- "Дутики"
- Кроссовки на меху
- Угги
- Светлая обувь и декор цепь
- "Сапоги рыбака"
- Угги
- Сапоги на шнуровке
- Челси
Какую обувь выбрать на зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала платья, которые никогда не выйдут из моды.