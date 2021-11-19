Чоботи рибалки і дутики: стиліст показала 10 головних взуттєвих трендів 2022
Цієї зими нам не доведеться вибирати між тепло і красиво. Дизайнери зглянулися і увійшли в положення, тож більше не треба стрибати по заметах на шпильках. Тільки тепло, тільки комфорт.
Мами і бабусі можуть спати спокійно - ми нічого не застудимо, розповіла в своєму Instagram стиліст Зоя Паніна.
"Чоботи рибалки" (фото: instagram.com/josefinehj)
Ловіть 10 найгарячіших взуттєвих трендів цього року. Навіть грати в сніжки і кататися з гірок будемо "на стилі".
Можна наливати гарячий глінтвейн і святкувати урочисте повернення блудних "дутиків". Уггі теж повернулися з ними за компанію. Можна сміливо діставати ті, які давненько припадають пилом в шафі. Але краще побалувати себе новою парою - це не витрати, а інвестиції в здоров'я.
Добре, що взуттєві тренди змінюються не настільки стрімко, як всі інші. А моделі з цієї добірки точно залишаться з нами надовго і будуть гріти душу і ноги протягом довгих років.
Топ-10 взуттєвих трендів на зиму 2021-2022
- "Дутик"
- Кросівки на хутрі
- Уггі
- Світле взуття та декор
- "Чоботи рибалки"
- Уггі
- Чоботи на шнурівці
- Челсі
Яке взуття вибрати на зиму (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раніше стиліст показала сукні, які ніколи не вийдуть з моди.