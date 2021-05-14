Все в сборе: Ким Кардашьян поделилась жарким пляжным фото с сестрами

"Семья навсегда", - написала Ким под снимком, где все четверо сидят под пляжным зонтиком. Ким и Кайли одеты в бикини, Крис Дженнер - в белое пышное платье, а Шелли - в легинсы и топ. Выглядят все счастливыми и умиротворенными.

Ким Кардашьян с семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Трогательный пост нашел теплый отклик в сердцах фанатов, которые засыпали знаменитое семейство комментариями. Также многие фанаты решили, что на снимке рядом с Ким не Шелли, а Кейтлин Дженнер, в прошлом - Брюс Дженнер, отец Кайли и Кендалл.

"Я сначала подумал, что это Кейтлин!", "Я рада, что Крис и Кейтлин ладят!", "Поклялся бы, что это Кейтлин", "Нереально сходство", - пишут они.