Все в сборе: Ким Кардашьян поделилась жарким пляжным фото с сестрами

Ким Кардашьян обожает свою семью. Сейчас, когда она практически разошлась со своим мужем Канье Уэстом, сестры и мама стали ее настоящей поддержкой. И звезда решила выразить им свою любовь.
Знаменитость запостила фото, на котором она запечатлена на пляже в компании Кайли Дженнер, мамы и подруги семьи Шелли Азоф.
"Семья навсегда", - написала Ким под снимком, где все четверо сидят под пляжным зонтиком. Ким и Кайли одеты в бикини, Крис Дженнер - в белое пышное платье, а Шелли - в легинсы и топ. Выглядят все счастливыми и умиротворенными.
Трогательный пост нашел теплый отклик в сердцах фанатов, которые засыпали знаменитое семейство комментариями. Также многие фанаты решили, что на снимке рядом с Ким не Шелли, а Кейтлин Дженнер, в прошлом - Брюс Дженнер, отец Кайли и Кендалл.
"Я сначала подумал, что это Кейтлин!", "Я рада, что Крис и Кейтлин ладят!", "Поклялся бы, что это Кейтлин", "Нереально сходство", - пишут они.
Ранее Ким восхитила сеть своей роскошной грудью, затянутой для съемки в тесный соблазнительный корсет.