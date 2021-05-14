Усі в зборі: Кім Кардашьян поділилася спекотним пляжним фото з сестрами

"Сім'я назавжди", - написала Кім під знімком, де всі четверо сидять під пляжною парасолькою. Кім і Кайлі одягнені в бікіні, Кріс Дженнер - в білу пишну сукню, а Шеллі - в легінси і топ. Виглядають всі щасливими і умиротвореними.

Кім Кардашян з сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зворушливий пост знайшов теплий відгук у серцях фанатів, які засипали знамените сімейство коментарями. Також багато фанатів вирішили, що на знімку поруч з Кім не Шеллі, а Кейтлін Дженнер, в минулому - Брюс Дженнер, батько Кайлі і Кендалл.

"Я спочатку подумав, що це Кейтлін!", "Я рада, що Кріс і Кейтлін ладнають!", "Поклявся б, що це Кейтлін", "Нереально схожість", - пишуть вони.