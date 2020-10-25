Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: советы стилиста

Берем на заметку

От лишнего веса не застрахован никто. А особенно тому способствует холодный сезон с частым сидением дома, а также просмотром фильмов и сериалов за разными вкусностями. Разумеется, чтобы убрать килограммы, придется потрудиться в спортзале. А вот виртуозно скрыть их можно и с помощью подходящих вещей.

Стилист Анна Пономаренко назвала несколько секретов правильного подбора гардероба в период, когда форма далека от совершенства. Для удобства она разбила текст по проблемным зонам.

Выглядеть стройнее легче, чем кажется (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/ashleygraham; instagram.com/realbarbarapalvin)

Попа и бедра. "Любимое" место всех обладательниц фигуры с объемом в нижней части тела. Толстеют первыми, худеют последними. Что с ними делать?

носить брюки и юбки с высокой талией и вертикальными элементами: ряд пуговиц, стрелки, плиссировка, складки;

низ выбирать темнее по цвету, чем верх;

носить удлиненные жакеты с акцентом на талии;

ничего не обтягивать, а наоборот, давать телу свободу.

Животик. Растет у всех, скажем спасибо пиццам и круассанам. Что делать?

Высокая талия и тут пригодится, особенно фасоны с защипами на талии;

вертикальные линии в районе живота: расстегнутые жакеты, рубашки, жилеты помогут сделать животик менее заметным;

свободные фасоны платьев с акцентами на тонких частях тела: шее, запястьях, щиколотках;

верх темнее, чем низ.

Массивный верх. Женщины с таким типом фигуры всегда остаются со стройными ногами, а вот грудь и живот поправляются. На них и стоит делать акцент:

выбирайте топы с V-вырезом;

жакеты без подплечников и объемных рукавов, длины до середины бедра;

низ светлее, чем верх;

также минимум облегания и всегда открытые запястья.

Ранее мы писали, как составить гардероб из вещей прошлого сезона.