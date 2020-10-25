Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: советы стилиста
Берем на заметку
От лишнего веса не застрахован никто. А особенно тому способствует холодный сезон с частым сидением дома, а также просмотром фильмов и сериалов за разными вкусностями. Разумеется, чтобы убрать килограммы, придется потрудиться в спортзале. А вот виртуозно скрыть их можно и с помощью подходящих вещей.
Стилист Анна Пономаренко назвала несколько секретов правильного подбора гардероба в период, когда форма далека от совершенства. Для удобства она разбила текст по проблемным зонам.
Выглядеть стройнее легче, чем кажется (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/ashleygraham; instagram.com/realbarbarapalvin)
Попа и бедра. "Любимое" место всех обладательниц фигуры с объемом в нижней части тела. Толстеют первыми, худеют последними. Что с ними делать?
- носить брюки и юбки с высокой талией и вертикальными элементами: ряд пуговиц, стрелки, плиссировка, складки;
- низ выбирать темнее по цвету, чем верх;
- носить удлиненные жакеты с акцентом на талии;
- ничего не обтягивать, а наоборот, давать телу свободу.
Животик. Растет у всех, скажем спасибо пиццам и круассанам. Что делать?
- Высокая талия и тут пригодится, особенно фасоны с защипами на талии;
- вертикальные линии в районе живота: расстегнутые жакеты, рубашки, жилеты помогут сделать животик менее заметным;
- свободные фасоны платьев с акцентами на тонких частях тела: шее, запястьях, щиколотках;
- верх темнее, чем низ.
Массивный верх. Женщины с таким типом фигуры всегда остаются со стройными ногами, а вот грудь и живот поправляются. На них и стоит делать акцент:
- выбирайте топы с V-вырезом;
- жакеты без подплечников и объемных рукавов, длины до середины бедра;
- низ светлее, чем верх;
- также минимум облегания и всегда открытые запястья.
Ранее мы писали, как составить гардероб из вещей прошлого сезона.