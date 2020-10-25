ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: советы стилиста

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 20:28
Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: советы стилиста Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Ольга Турчаникова

Берем на заметку

От лишнего веса не застрахован никто. А особенно тому способствует холодный сезон с частым сидением дома, а также просмотром фильмов и сериалов за разными вкусностями. Разумеется, чтобы убрать килограммы, придется потрудиться в спортзале. А вот виртуозно скрыть их можно и с помощью подходящих вещей.

Стилист Анна Пономаренко назвала несколько секретов правильного подбора гардероба в период, когда форма далека от совершенства. Для удобства она разбила текст по проблемным зонам.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: советы стилистаКак скрыть лишние килограммы с помощью одежды: советы стилистаКак скрыть лишние килограммы с помощью одежды: советы стилистаВыглядеть стройнее легче, чем кажется (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/ashleygraham; instagram.com/realbarbarapalvin)

Попа и бедра. "Любимое" место всех обладательниц фигуры с объемом в нижней части тела. Толстеют первыми, худеют последними. Что с ними делать?

  • носить брюки и юбки с высокой талией и вертикальными элементами: ряд пуговиц, стрелки, плиссировка, складки;
  • низ выбирать темнее по цвету, чем верх;
  • носить удлиненные жакеты с акцентом на талии;
  • ничего не обтягивать, а наоборот, давать телу свободу.

Животик. Растет у всех, скажем спасибо пиццам и круассанам. Что делать?

  • Высокая талия и тут пригодится, особенно фасоны с защипами на талии;
  • вертикальные линии в районе живота: расстегнутые жакеты, рубашки, жилеты помогут сделать животик менее заметным;
  • свободные фасоны платьев с акцентами на тонких частях тела: шее, запястьях, щиколотках;
  • верх темнее, чем низ.

Массивный верх. Женщины с таким типом фигуры всегда остаются со стройными ногами, а вот грудь и живот поправляются. На них и стоит делать акцент:

  • выбирайте топы с V-вырезом;
  • жакеты без подплечников и объемных рукавов, длины до середины бедра;
  • низ светлее, чем верх;
  • также минимум облегания и всегда открытые запястья.

Ранее мы писали, как составить гардероб из вещей прошлого сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода модель мода фигура стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Минске начался разгон протестующих
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске начался разгон протестующих