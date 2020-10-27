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Як зробити осінній образ більш стильним: дієві хитрощі від стиліста

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 18:56
Як зробити осінній образ більш стильним: дієві хитрощі від стиліста Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст дала рекомедацію модницям

Як можна зробити осінній багатошаровий образ більш цікавим? Варто скористатися підказками стиліст Поліни Рижової в Instagram і спробувати поекспериментувати зі своїм луком для холодної пори року. У вас все вийде!

У кожної дівчини свої особливості фігури, але є маленькі деталі, які допоможуть зробити будь-який образ цікавим і візуально виглядати вище або стрункішою! Ось деякі з порад:

  • довгі об'ємні рукави закривають витончені жіночі зап'ястя, покажіть їх + можна додати аксесуари.
  • заправлений/трохи підігнутий верх візуально зробить правильні пропорції. і як результат - ноги здаються довшими, фігура - стрункішою.

Як зробити осінній образ більш стильним: дієві хитрощі від стиліста

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • для тих, хто не любить заправлений верх - додавайте другий шар, не застібаючи його (сорочка, кардиган, жакет). Так створюється вертикаль і стильна багатошаровість. Це допоможе скорегувати і зону живота, і великі груди (краще сорочки без кишень).
  • взуття краще використовувати в тон низу (штанів/спідниці) - це не буде створювати колірний контраст і тим самим "урізати" зріст! Можна мати дві пари бежеві (в тон шкіри) для кольорових і світлих речей, і чорні - для чорних.

Як зробити осінній образ більш стильним: дієві хитрощі від стиліста

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також зробити образ цікавіше і ефектніше допоможуть маленькі хитрощі: додайте пояс і окресліть талію, замініть взуття на більш зручну, але не менш стильне, відмовившись від підборів.

Нагадаємо, що раніше стиліст Анна Пономаренко навчила маскувати зайву вагу з допомогою гардеробу.

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