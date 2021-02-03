Вместо шарфа: Роузи Хантигнтон-Уайтли показала стильный прием для образа на выход

Роузи Хантигнтон-Уайтли - негласная икона стиля, публикации которой с нетерпением ожидают все поклонники. Жена Джейсона Стетхэма обожает лаконичные вещи, которые умеет виртуозно сочетать между собой. На днях Роузи показала новый образ, в котором использовала необычный прием. Берем на заметку будущей весной!

Модель выглядит потрясающе! (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель отправилась на прогулку в длинном пальто своего любимого светлого оттенка, под которым было видно серый джемпер. Дополнили его ультрамодные ботинки Bottega Veneta, солнцезащитные очки Celine и черная сумка Prada. Главная изюминка наряда - бежевого оттенка свитер, который Роузи накинула на плечи вместо шарфа. Волосы модель собрала в пучок на затылке, а также не забыла о жемчужных серьгах - они сейчас просто мастхэв.

"К светлым дням", - написала молодая мама под галереей. А фанаты, в свою очередь, не удержались, чтобы не расхвалить лук иконы стиля. "Лучший наряд, снятый когда-либо", "Вау", "Навсегда лучшая", "Прекрасна", "Это идеальное пальто", "Восхитительна", "Очень красиво", - оценили фолловеры.

Ранее Роузи удивила сеть тем, что показала, наконец, лицо единственного пока что сына от любимого мужчины, голливудского актера Джейсона Стетхэма.